Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı
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Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 8 dosyadan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 8 dosyadan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan denetimlerde, Güzelvadi Mahallesi'nde polis ekiplerini gören bir kişi, ara sokaklara kaçtı. Şüpheli şahsın kaçtığını gören ekipler, şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın yapılan sorgusunda 8 dosyadan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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