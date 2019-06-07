Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı
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Cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı

40 dakika önce

5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı, System.String[]
5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi bölgesinde denetim yapan Kusadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekipleri, "Ruhsatsız Silah Bulundurma, taşıma veya satın alma, Hakaret, Yaralama ve Gasp" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.Ş. isimli bir cezaevi firarisini yakaladı. 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan ve gözaltına alınan M.Ş. isimli cezaevi firarisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa
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