Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı

Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı

39 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Örnek Mahallesi 1503 Sokak'ta devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan ve kendisini S.O. olarak tanıtan kişinin, parmak izi kontrolünde M.O. olduğu tespit edildi.

Hırsızlık suçundan hükümlü cezaevi firarisi olduğu belirlenen M.O, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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