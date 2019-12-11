Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı

6 saat önce

Bitlis'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

Cezaevi firarisi Malatya'da yakalandı, System.String[]

Bitlis'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Bitlis Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak yatan B.A. firar etti. Yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri B.A.'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A. cezaevine teslim edildi.

(İHA)

Malatya, Bitlis, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:40 Kaynak: İHA
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