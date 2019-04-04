Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Manavgat'ta Yakalandı

Cezaevi Firarisi Manavgat'ta Yakalandı

1 saat önce

Alanya Cezaevi'nden firar eden Ahmet S., Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette yakalandı.

Cezaevi Firarisi Manavgat'ta Yakalandı, System.String[]
Alanya Cezaevi'nden firar eden Ahmet S., Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette yakalandı. 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen Ahmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen Ahmet S., İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalandı. Ahmet S.'nin Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyen ekipler, ikamete yaptığı baskında Ahmet S.'yi yakaladı. 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen Ahmet S. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Alanya, Manavgat, 3. Sayfa
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