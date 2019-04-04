Cezaevi Firarisi Manavgat'ta Yakalandı
1 saat önce
Alanya Cezaevi'nden firar eden Ahmet S., Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette yakalandı.
Alanya
Cezaevi'nden firar eden Ahmet S., Manavgat
Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette yakalandı. 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen Ahmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen Ahmet S., İlçe Jandarma
Komutanlığı Merkez
Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalandı. Ahmet S.'nin Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyen ekipler, ikamete yaptığı baskında Ahmet S.'yi yakaladı. 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen Ahmet S. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
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