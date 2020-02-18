Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu Adana L Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ve "özel belgede sahtecilik", "konut dokunulmazlığının ihlali" ile "hırsızlık" suçlarından aranan S.K'nın ilçede olduğu belirlendi.

Yaklaşık iki ay önce geldiği ilçede bir iş yerinde çalışan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. yeniden cezaevine gönderildi.