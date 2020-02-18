Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı

6 saat önce

Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı, System.String[]

Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu Adana L Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ve "özel belgede sahtecilik", "konut dokunulmazlığının ihlali" ile "hırsızlık" suçlarından aranan S.K'nın ilçede olduğu belirlendi.

Yaklaşık iki ay önce geldiği ilçede bir iş yerinde çalışan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. yeniden cezaevine gönderildi.

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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