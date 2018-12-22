Cezaevi Firarisi Marmaris'te Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polislerin yaptığı kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polislerin yaptığı kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Uzunyalı Mevkii'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin cezaevi firarisi 37 yaşındaki İbrahim Ö. olduğunu tespit edildi. İbrahim Ö.'nün Sivas'ta ruhsatsız silah kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak kapalı cezaevine konulduğu bir süre sonra iyi halden açık cezaevine geçirildiği, burada 2015 yılında bir günlük mazeret ile dışarı çıktığı ve cezaevine geri dönmediği öğrenildi. 3 yıldır başkalarına ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasını vererek dolaştığı, bir gün önce Marmaris'e geldiği öğrenilen İbrahim Ö., yapılan işlemler ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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