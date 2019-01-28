Cezaevi Firarisi Mezarlıkta Yakalandı

Karabük'te, mezarlıkta saklanmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı.

Karabük'te, mezarlıkta saklanmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Selehattin A. (25), Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.



Cezaevi yetkilileri, bunun üzerine durumu polise bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkışlarını tutarak mahkumu yakalamak için harekete geçti.



Zobran köyü mezarlığında saklandığı belirlenen hükümlü, polis ekiplerini görünce dikkati çekmemek için mezar başında dua etti.



Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin mezarlığa girmesi üzerine hükümlü kaçmaya başladı.



Havaya ateş ederek "dur" ihtarında bulunan polis ekipleri, kovalamaca sonucu hükümlüyü yakaladı.



Jandarma ekiplerine teslim edilen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

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