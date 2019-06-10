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Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde bir cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde bir cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Baykan İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden E.E. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.E., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Baykan, Siirt, 3. Sayfa
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