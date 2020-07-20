Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Bursa'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp sonrasında firar eden Faruk P. (50), polis operasyonu ile yakalandı.

Bursa'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp sonrasında firar eden Faruk P. (50), polis operasyonu ile yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Vişne Caddesi'nde, 27 yaşındaki Demirhan Ördek'i tabancayla 4 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan Faruk P., İnegöl polisi tarafından 16 CNF 82 plakalı beyaz renkli Mercedes marka araçta yakalandı. Faruk P., soruşturmanın yürütüldüğü Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Faruk P. bir daha geri dönmeyince polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

Dün gece firari zanlının Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla 2. Ozan Sokak'ta olduğu ihbarını alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte operasyon yaptı. Zanlının saklandığı ev kuşatıldı. İçeriye giren polisleri fark eden zanlı birinci kattaki dairenin arka camından bahçeye atladı. Ancak evin çevresinde pusu kuran polisler tarafından kaçamadan yakalandı. Faruk P.'nin üzerinden farklı bir isme ait kimlik çıktı. Zanlı yeniden cezaevine teslim edildi. - BURSA

Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı - Son Dakika
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