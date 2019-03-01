Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Orhangazi'de Çaldı, Gemlik'te Yakalandı

Cezaevi Firarisi Orhangazi'de Çaldı, Gemlik'te Yakalandı

25 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik'te yakalandı.

Cezaevi Firarisi Orhangazi'de Çaldı, Gemlik'te Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece 26 UA 080 plakalı bir kamyonet Orhangazi'deki sahibinin evinin önünden çalındı. Çalınan kamyonet ile ilgili Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrasında asayiş büro ekipleri minibüsü aramaya başladı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç Gemlik'te ele geçirildi. Kamyonetin Yarı Açık Cezaevinden firari olduğu belirlenen N.Y. tarafından çalındığı ve polis ekiplerinin şahsı da yakalayarak gözaltına aldığı belirlendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:27 Kaynak: İHA

Gemlik, Orhangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 21:52:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Orhangazi'de Çaldı, Gemlik'te Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]