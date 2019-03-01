Cezaevi Firarisi Orhangazi'de Çaldı, Gemlik'te Yakalandı
25 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik'te yakalandı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik
'te yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece 26 UA 080 plakalı bir kamyonet Orhangazi'deki sahibinin evinin önünden çalındı. Çalınan kamyonet ile ilgili Orhangazi Emniyet Müdürlüğü
'ne yapılan başvuru sonrasında asayiş büro ekipleri minibüsü aramaya başladı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç Gemlik'te ele geçirildi. Kamyonetin Yarı Açık Cezaevinden firari olduğu belirlenen N.Y. tarafından çalındığı ve polis ekiplerinin şahsı da yakalayarak gözaltına aldığı belirlendi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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