Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Oto Pazarında Yakalandı

Cezaevi Firarisi Oto Pazarında Yakalandı

1 saat önce

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü oto pazarında yakalandı.

Cezaevi Firarisi Oto Pazarında Yakalandı, System.String[]
Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü oto pazarında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir yıl önce Osmaniye T Tipi Cezaevinden firar eden İbrahim Gömlek'in (60) Adana'ya geldiğini belirledi.

Ekipler yaptığı çalışmayla Gömlek'in merkez Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarındaki oto pazarında olduğunu tespit etti.

Gömlek, ekipler tarafından burada yakalanarak emniyete götürüldü.

Yakalanan hükümlünün ayrıca, "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "ruhsatsız ateşli silahları bulundurma ve taşınması" gibi 19 farklı suçtan hakkındaki kesinleşmiş 27,5 yıl hapis cezası nedeniyle de arandığı öğrenildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Oto Pazarında Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]