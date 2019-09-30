Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi oto yıkamacıda yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevi firarisi oto yıkamacıda yakalandı

1 saat önce

Hırsızlıktan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, Aksaray'da oto yıkamacıda yakalandı.

Hırsızlıktan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, Aksaray'da oto yıkamacıda yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi H.K'nin (18) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K, yeniden cezaevine gönderildi.

H.K'nin, hırsızlıktan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Cezaevi firarisi oto yıkamacıda yakalandı

Aksaray, Sincan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi oto yıkamacıda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]