Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı

6 saat önce

SAKARYA'da, cezaevinden firar eden Özer K., otobüs terminalinin tuvaletinde yakalandı.

Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı, System.String[]

SAKARYA'da, cezaevinden firar eden Özer K., otobüs terminalinin tuvaletinde yakalandı.

Düzce Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, 7 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay hapis cezasını çeken Özer K., önceki gün firar etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, takibe aldığı Özer K.'nin Arifiye ilçesindeki otobüs terminalinde olduğunu belirledi. Otobüs terminalinin tuvaletinde, jandarma ekiplerince yakalanan Özer K., gözaltına alınmasının ardından Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı
Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]