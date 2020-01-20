Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı - Son Dakika

Düzce Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, 7 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay hapis cezasını çeken Özer K., önceki gün firar etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi , takibe aldığı Özer K.'nin Arifiye ilçesindeki otobüs terminalinde olduğunu belirledi. Otobüs terminalinin tuvaletinde, jandarma ekiplerince yakalanan Özer K., gözaltına alınmasının ardından Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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