Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı - Son Dakika

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Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı
6 saat önce
SAKARYA'da, cezaevinden firar eden Özer K., otobüs terminalinin tuvaletinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
SAKARYA'da, cezaevinden firar eden Özer K., otobüs terminalinin tuvaletinde yakalandı.
Düzce Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, 7 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay hapis cezasını çeken Özer K., önceki gün firar etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, takibe aldığı Özer K.'nin Arifiye ilçesindeki otobüs terminalinde olduğunu belirledi. Otobüs terminalinin tuvaletinde, jandarma ekiplerince yakalanan Özer K., gözaltına alınmasının ardından Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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