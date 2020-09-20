Cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı - Son Dakika

Kadının, uyuşturucu ticareti, enerji nakil hırsızlığı suçlarından da arandığı belirlendi.

Kadın, jandarma ve Tavas Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Ekipler ormanlık alana düzenledikleri operasyonla 1 yıl önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Z.Ç'yi yakaladı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Z.Ç'nin (40) Solmaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yaptığı bilgisine ulaştı.

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