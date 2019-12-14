Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı

6 saat önce

Cezaevi firarisi bir kişi, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.

Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı, System.String[]

Cezaevi firarisi bir kişi, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişinin, annesinin ikamet ettiği eve geldiğini öğrenen polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adrese gitti.

Polisleri gören zanlının ateş açması üzerine annesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.

Özel harekat polislerinin eve operasyon düzenlediği sırada zanlı pencereden kaçtı.

Zanlının annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin cezaevi firarisini arama çalışması devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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