Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı

6 saat önce

Cezaevinden firar eden zanlı, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.

Cezaevinden firar eden zanlı, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak, kaçtı.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişinin, annesinin ikamet ettiği eve geldiğini öğrenen polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adrese baskın düzenledi.

Zanlının ateş açması üzerine annesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edildi.

Özel harekat timlerin eve operasyon düzenlediği sırada zanlı pencereden kaçtı.

Zanlının annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin zanlıyı arama çalışması devam ediyor.

Cezaevi firarisi, polis baskınında annesini yaraladı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:03 Kaynak: AA
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