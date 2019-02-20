Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi, Polis Uygulama Noktasında Yakalandı

Cezaevi Firarisi, Polis Uygulama Noktasında Yakalandı

49 dakika önce

KAYSERİ'de 6 ay önce cezaevinden firar eden M.U., polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.

Cezaevi Firarisi, Polis Uygulama Noktasında Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de 6 ay önce cezaevinden firar eden M.U., polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi Şehit Kıdemli Binbaşı Mahmut Şahin Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polisin durdurduğu otomobilde bulunan M.U.'nun (47), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Kayseri 10'uncu  Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 'hükümlü veya tutuklu kaçması' suçundan arandığı belirlendi. Bünyan Cezaevi'nden 6 ay önce firar ettiği öğrenilen M.U., gözaltına alındı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Kayseri, Polis, Güncel
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