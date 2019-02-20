Cezaevi Firarisi, Polis Uygulama Noktasında Yakalandı
49 dakika önce
KAYSERİ'de 6 ay önce cezaevinden firar eden M.U., polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.
KAYSERİ'de 6 ay önce cezaevinden firar eden M.U., polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı. Kocasinan
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Boztepe
Mahallesi Şehit Kıdemli Binbaşı Mahmut Şahin
Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polisin durdurduğu otomobilde bulunan M.U.'nun (47), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Kayseri
10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından, 'hükümlü veya tutuklu kaçması' suçundan arandığı belirlendi. Bünyan
Cezaevi'nden 6 ay önce firar ettiği öğrenilen M.U., gözaltına alındı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: DHA
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