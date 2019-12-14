Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı - Son Dakika

Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi bir şahıs evlerine operasyon düzenleyerek gelen polislere ateş açtı.

Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi bir şahıs evlerine operasyon düzenleyerek gelen polislere ateş açtı. Açtığı ateşle annesini kolundan hafifi şekilde yaralayan şahıs kaçarken polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın kaldığı adrese geldi. Kapıyı çalan polis ekipleri şahsın direnişiyle karşılaştı. Kapı ağzında silahla ateş açan şahıs annesini kolundan yaraladı. Şahsın ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Binanın arkasından kaçtığı belirlenen şüphelinin 2 yakını gözaltına alındı. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için operasyon düzenliyor. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor
Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

Son Dakika Haberleri
22:19 FLAŞ - Son Dakika Haber
22:19 Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:58 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
21:54 SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi - Son Dakika Haber
21:48 Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:32:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]