Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı - Son Dakika

Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi bir şahıs evlerine operasyon düzenleyerek gelen polislere ateş açtı.

Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi bir şahıs evlerine operasyon düzenleyerek gelen polislere ateş açtı. Açtığı ateşle annesini kolundan hafifi şekilde yaralayan şahıs kaçarken polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın kaldığı adrese geldi. Kapıyı çalan polis ekipleri şahsın direnişiyle karşılaştı. Kapı ağzında silahla ateş açan şahıs annesini kolundan yaraladı. Şahsın ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Binanın arkasından kaçtığı belirlenen şüphelinin 2 yakını gözaltına alındı. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için operasyon düzenliyor.

(Serdar Ünal - Ufuk Kıvık/İHA)

Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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