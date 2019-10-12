Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı

53 dakika önce

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı, System.String[]

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşı Mahallesinde durumundan şüphenilen otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.


Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Ş.Ç'nin yapılan sorgusunda, 14 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay cezası bulunduğu ve 2017 yılından bu yana cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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