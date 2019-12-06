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Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzelvadi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerini gören 1 kişi ara sokaklara kaçmaya başladı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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