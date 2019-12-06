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Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.

Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzelvadi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerini gören 1 kişi ara sokaklara kaçmaya başladı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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