Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Polisler Tarafından Yakalandı

Cezaevi Firarisi Polisler Tarafından Yakalandı

52 dakika önce

11 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevi Firarisi Polisler Tarafından Yakalandı, System.String[]
11 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada hakkında 11 ayrı karardan yakalama emri ve 532 bin 300 TL para cezası bulunan cezaevi Firarisi U.D'yi saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.D tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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