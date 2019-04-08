Cezaevi Firarisi Polisler Tarafından Yakalandı

11 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

11 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada hakkında 11 ayrı karardan yakalama emri ve 532 bin 300 TL para cezası bulunan cezaevi Firarisi U.D'yi saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.D tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi

Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı

Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız

Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı