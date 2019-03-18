Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı
54 dakika önce
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde denetim yapan polis ekibini görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı.
MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde denetim yapan polis ekibini görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı. Hakkında 9 ayrı suçtan arama kaydı da bulunan hükümlü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi
'nde şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda kaçan şahıs yakalandı.
Yapılan kimlik kontolünde şüphelinin Manisa
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 9 ayrı suçtan da arama kaydı bulunan hükümlü Kayahan
A.(26) olduğu ortaya çıktı. Kayahan A., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:43 Kaynak: DHA
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