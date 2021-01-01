Cezaevi firarisi şahıs ve suça karışan kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde kardeşiyle birlikte bir vatandaşı bıçakla yaralayan, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan cezaevi firarisi ve kardeşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2020 tarihinde Hasköy'de 2 kardeşin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan M.A.'nın Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayı gerçekleştiren şahısların M.A.'nın komşuları Ş.B. (25) ve C.B. (14) olduğu tespit edilerek Hasköy'de yakalandıkları ve yapılan aramalarda olayda kullanılan bıçağın ele geçirildiği belirtilerek, "Suça sürüklenen çocuk C.B. ve kısa süre önce cezaevinden firar eden 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B. sevk edildikleri adli makamlarca 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanmışlardır" denildi. - MUŞ