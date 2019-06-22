Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, farklı suçlardan 33 yıl hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.Ö. düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, farklı suçlardan 33 yıl hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.Ö. düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, farklı suçlardan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.Ö.'nün Pirsultan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler D.Ö.'yü 2 katlı bir binanın terasından atlayarak kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Gaziantep
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