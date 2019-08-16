Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

40 dakika önce

Antalya'da iş yerinden yağma suçu nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı, System.String[]
Antalya'da iş yerinden yağma suçu nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 5 yıl hapis cezasını çekmekte olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden 2019 Şubat ayında firar eden Osman S., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin operasyonu sonucunda saklandığı evde yakalandı. Osman S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezasını çekmek üzere Alanya L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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