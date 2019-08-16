Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
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Antalya'da iş yerinden yağma suçu nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
'da iş yerinden yağma suçu nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Manavgat
2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 5 yıl hapis cezasını çekmekte olduğu Alanya
L Tipi Cezaevi'nden 2019 Şubat ayında firar eden Osman S., Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin operasyonu sonucunda saklandığı evde yakalandı. Osman S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezasını çekmek üzere Alanya L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
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