Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

6 saat önce

Bolu'da cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı, System.String[]

Bolu'da cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Aralık'ta Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mengen'de saklandığını belirledi.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve hırsızlık suçları olmak üzere 6 suçtan aranması olan ve 8 ayrı suçtan da suç kaydı bulunan hükümlüyü saklandığı evde gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Mengen Adliyesine sevk edildi.

Aralık, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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