Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Saklandığı Kanepe İçinde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Saklandığı Kanepe İçinde Yakalandı

31 dakika önce

Hırsızlık suçundan hükümlüyken izinli olarak evine gelen, ancak dönmeyen cezaevi firarisi, saklandığı kanepe içinde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Saklandığı Kanepe İçinde Yakalandı, System.String[]
Hırsızlık suçundan hükümlüyken izinli olarak evine gelen, ancak dönmeyen cezaevi firarisi, saklandığı kanepe içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde olan R.E., cezasını çekmekte olduğu Kütahya Açık Cezaevinden 1 ay önce izin alarak geldiği Gediz'in Gümele köyünde bulunan evinden geri dönmedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.E.'nin köyde bulunan evinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada, kanepe içerisinde saklanan R.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
Gediz, Kütahya, Güncel
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