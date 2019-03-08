Cezaevi Firarisi, Silah Operasyonunda Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ polisi, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve 'tehdit' suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 'cinayet' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Fikret G.'yi (27) yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ polisi, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve 'tehdit' suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 'cinayet' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Fikret G.'yi (27) yakaladı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ateşli Silah Kanunu'na muhalefet', 'kumar oynatma', 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarını önlemeye yönelik 3 ev ile 2 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 ruhsatsız tüfek, çeşitli çaplarda 40 mermi, 9 tabanca şarjörü ile 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda baskın yapılan adreslerden birinde hakkında 'cinayet' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi bulunan Fikret G. de yakalandı.



- Kahramanmaraş

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