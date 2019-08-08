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Cezaevi firarisi silahlı saldırıda öldürüldü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evin bahçesinde arkadaşlarıyla yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Cezaevi firarisi silahlı saldırıda öldürüldü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evin bahçesinde arkadaşlarıyla yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olayda ölen kişinin cezaevi firarisi olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde yer alan bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede arkadaşlarıyla yemek yiyen Sadullah Bakırcılar, aynı mahallede ikamet eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sadullah Bakırcılar yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakırcılar'ın adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından hüküm giydiği, cezasını çektiği Tekirdağ Açık Cezaevi'nden de bir süre önce firar ettiği tespit edildi.

Polisin cezaevi firarisi olarak aradığı Sadullah Bakırcılar'ın, mahalledeki arkadaşlarının evine gitmek istediği sırada yolda karşılaştığı iki kişi ile tartışma yaşadığı, araya girenlerce büyümeden önlenen tartışmanın ardından bu kişilerin Bakırcılar'a silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Olayın ardından kaçan ancak kimlik bilgileri tespit edilen E.K. ve E.C. adlı şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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