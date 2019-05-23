Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı

Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı

8 saat önce

Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadıMUĞLA - Marmaris'te cezaevi firarisi, 14 suçtan kesinleşmiş cezası ve 7 ayrı suçtan araması bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı
MUĞLA - Marmaris'te cezaevi firarisi, 14 suçtan kesinleşmiş cezası ve 7 ayrı suçtan araması bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde devriye gezen Marmaris Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipleri gören bir araç kaçmaya başladı. Jandarmanın takip ettiği araç, ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmadan sonra Rasim T. ormanlık alanda yakalandı. Rasim T.'nin sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplamda 14 suçtan kesinleşmiş infazı ve 7 ayrı suçtan araması bulunan Rasim T.'e yapılan sorgulamadan sonra sahte kimlikle gezdiğini itiraf etti. Suç makinesi zanlı işlemlerinin ardından, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.
Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:41 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi Otagar'da Küçük Tuvaletini Yapan Müzisyen Meydan Dayağı Yedi! Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı İşte Gri Kategoride Aranan Teröristin Yakalandıktan Sonraki İlk Fotoğrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:09:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi suç makinesi zanlı jandarmadan kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]