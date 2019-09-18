Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi tatil dönüşü sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevi firarisi tatil dönüşü sahte kimlikle yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te 5 yıl önce 40 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden firar eden hükümlü, tatil dönüşü sahte kimlikle Konya'da yakalandı.

Cezaevi firarisi tatil dönüşü sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 5 yıl önce 40 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden firar eden hükümlü, tatil dönüşü sahte kimlikle Konya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Konya kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak kimlikleri kontrol etti.

Ekipler, araç sürücüsü Metin Göycıncık'ın kimliğinin farklı bir isim üzerine hazırlandığını tespit etti.

Gözaltına alınan Göycıncık'ın resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 20 ayrı suçtan tutuklanarak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 5 yıl önce infazının ilk yılı Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlendi.

Emniyete götürülen Göycıncık'ın, cezaevinden firar ettikten sonra İzmir'e yerleştiği, tatil için gittiği Mersin'den dönerken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Gaziantep, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak
Konya'da DEAŞ üyesi Suriyeli yakalandı Domuz bağı ile işkence yapan zanlıdan ilginç savunma: Fantezi için yaptık Konya Stadı için Vodafone Park saldırısının benzerini planlamışlardı! Hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi tatil dönüşü sahte kimlikle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]