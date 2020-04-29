Cezaevi firarisi tekne çalıp market soydu - Son Dakika

İzne çıktığı cezaevinden firar eden şahıs, Anamur'dan tekne çalıp, Gazipaşa'da market soydu. Firari zanlı, Adana'da sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgilere göre olay, 25 Nisan tarihinde Pazarcı Mahallesi, Av. Kemal Akça Caddesi üzerinde bulunan Mermaid isimli tekel markette meydana geldi. Marketin camını kırarak içeriye giren zanlı, iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan sigara, alkol v.b gıda ürünlerini alarak kayıplara karıştı. Zanlı markete ait güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden bilgisayar kasasını da alarak ortadan kayboldu. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, zanlının peşine düştü. Yapılan soruşturmada zanlının C.Z. isimli cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.



Zanlının peşine düşen polis, şahsın izine Adana'da rastladı. Adana Sahil Güvenlik ekipleri, seyir halindeki tekneye yaptığı operasyonda C.Z. isimli şahsı ve çaldığı ürünleri ele geçirdi.



Yakalanarak Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen C.Z. savcılığa verdiği ifadede, "Cezaevinden 10 gün önce izne ayrıldım. Maddi yönden sıkıntılarım vardı. Bu yüzden önce Bozyazı ilçesinden tekne çaldım. Çaldığım tekne ile Gazipaşa İlçesine geldiğim ve deniz yolu ile gelerek iş yerinin camını kırdım. Gözüme çarpan sigara, alkol, para ve kuruyemişlerden alarak olay yerinden yine tekne ile ayrıldım. Aldığım malzemeleri Adana ilinde satacaktım ancak Sahil Güvenlik personellerinde yakalandım" dedi. C.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA