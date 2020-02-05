Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından baskın düzenlenen serada toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirildi.

Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı, System.String[]

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından baskın düzenlenen serada toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirildi. Seranın sahibi cezaevi firarisi İ.Ş. de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, cezaevi firarisi İ.Ş.'nin Haliliye Mahallesi'ndeki evi ile serasına baskın yaptı. Jandarma arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramada serada, toprağa gömülü 3 kalaşnikof tüfek, 1 makineli tabanca, 3 otomatik av tüfeği, 1 şarjörlü otomatik av tüfeği ile bu silahlara ait 3 şarjör, 16 mermi ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, baskın sırasında evde olan cezaevi firarisi İ.Ş.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'yaralama', 'hırsızlık' ve 'hakaret' suçlarından da arama kaydı olan firari, sevk edildiği adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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