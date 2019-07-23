Cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı
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Türkiye'de cezaevinden kaçan 31 yaşındaki Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:37 Kaynak: AA
'de cezaevinden kaçan 31 yaşındaki Türk vatandaşının, Yunanistan
'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, adı açıklanmayan Türk vatandaşı, Türk makamları tarafından cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca Selanik'te gözaltına alındı.
Haberde, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.
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