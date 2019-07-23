Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı
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Cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı

27 dakika önce

Türkiye'de cezaevinden kaçan 31 yaşındaki Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi.

Cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı, System.String[]
Türkiye'de cezaevinden kaçan 31 yaşındaki Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, adı açıklanmayan Türk vatandaşı, Türk makamları tarafından cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca Selanik'te gözaltına alındı.
Haberde, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.
Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:37 Kaynak: AA
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