Cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve yaralama suçları ile cezaevinden firarisi olduğu iddia edilen C.B.'yi yakalayarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan C.B., sevk edildiği Samsun Adliyesinde adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar
10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:08:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]