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Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı

11.02.2022 12:00

Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandıELAZIĞ Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan aramalarda 2 şüpheli üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan aramalarda 2 şüpheli üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğunu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde şüpheli 2 şahsın üzerini arayan ekipler, şüpheli M.A. ve A.O.'nun üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınırken, M.A.'nın uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yattığı ve firari olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı
Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı
Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı
Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı
Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı
Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı

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Uyuşturucu, Cezaevi, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika
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