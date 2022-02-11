Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan aramalarda 2 şüpheli üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğunu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde şüpheli 2 şahsın üzerini arayan ekipler, şüpheli M.A. ve A.O.'nun üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınırken, M.A.'nın uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yattığı ve firari olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.