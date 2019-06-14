Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı
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Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

1 saat önce

Dalaman'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı, System.String[]
Dalaman'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine H.Y., isimli şahsı takibe aldı.

Narko timler, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlıyı Dalaman'da uyuşturucu ticareti yapmak isterken suçüstü yakaladı. Ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Dalaman, Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa
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