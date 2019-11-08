Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

7 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı.

Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı. Üzerinden 180 gram metamfetamin ve 3 ruhsatsız tabanca çıkan Nurullah E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üzerinde 180 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu, 4 suçtan da arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Nurullah E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:47:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]