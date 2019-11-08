Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı
7 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı. Üzerinden 180 gram metamfetamin ve 3 ruhsatsız tabanca çıkan Nurullah E., tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üzerinde 180 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu, 4 suçtan da arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Nurullah E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Aydın
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım