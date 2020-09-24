Cezaevi firarisi uyuşturucu ve silahla yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi uyuşturucu ve silahla yakalandı

ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi S.D., jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silahla yakalandı.

ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi S.D., jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silahla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Haliliye ilçesi kırsalındaki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde arama yapan ekipler 2 kilo esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan jandarmanın gözaltına aldığı S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hakkında 3 ayrı suçtan daha yakalama kararı bulunan S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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