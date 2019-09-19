Kars'ta çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi, uyuşturucuyla yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Kapalı Cezaevinden firar eden, uyuşturcu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, silahla konutta yağma, hırsızlık gibi suçlardan da aranan C.A'yı bir süre takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.A'nın üzerinde 16 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.A. cezaevine gönderildi.