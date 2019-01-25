Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Yakalandı

Cezaevi Firarisi Yakalandı

3 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve basit yaralama suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırılan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı ilçe sınırlarında görüldü. Polis ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirerek, cezaevi firarisi şahsı İsmetpaşa Mahallesi Defne Sitesi içerisinde kovalama sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa
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