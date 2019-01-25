Cezaevi Firarisi Yakalandı
3 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve basit yaralama suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırılan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı ilçe sınırlarında görüldü. Polis ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirerek, cezaevi firarisi şahsı İsmetpaşa Mahallesi Defne Sitesi içerisinde kovalama sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada