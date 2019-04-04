Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Manavgat Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Alanya
Cezaevi'nden bir süre önce firar eden A.S'nin, Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirledi.
Eve düzenlenen baskında şüpheli yaklandı. 10 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, işlemlerinin ardından Alanya Cezaevine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:04 Kaynak: AA
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