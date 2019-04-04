Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Yakalandı

Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cezaevi'nden bir süre önce firar eden A.S'nin, Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirledi.

Eve düzenlenen baskında şüpheli yaklandı. 10 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, işlemlerinin ardından Alanya Cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:04 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Manavgat, Güncel
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