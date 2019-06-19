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Cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Gaziantep H Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü, Nizip'te yakalandı.

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Gaziantep H Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü, Nizip'te yakalandı.
Gaziantep H Tipi Cezaevinden Mart ayı içerisinde firar eden A.B'nin Nizip ilçesinde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.B.'yi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşanan kovamalaca sonrasında yakalayarak, gözaltına aldı.
Gaziantep merkezde ve Nizip ilçesinde "Nitelikli yağma ve hırsızlık" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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