Cezaevi firarisi yakalandı
1 saat önce
Gaziantep H Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü, Nizip'te yakalandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:50 Kaynak: AA
H Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü, Nizip
'te yakalandı.
Gaziantep H Tipi Cezaevinden Mart ayı içerisinde firar eden A.B'nin Nizip ilçesinde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, A.B.'yi Kıbrıs
Mahallesi'nde yaşanan kovamalaca sonrasında yakalayarak, gözaltına aldı.
Gaziantep merkezde ve Nizip ilçesinde "Nitelikli yağma ve hırsızlık" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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