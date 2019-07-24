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Cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda cezaevi firarisi 1 kişi ile aranan 1 kişi yakalandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda cezaevi firarisi 1 kişi ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, kent genelinde yaptıkları çalışmada, 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan Y.Y. ve aranması bulunan A.Y. isimli şahısları yakaladı.

Aynı operasyonlarda toplamda 164 adet exacty hap ve 138.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Z.Y. ve N.Y. uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. - MERSİN
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
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