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Cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde bir cezaevi firarisi yakalandı.

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Çerkezköy ilçesinde bir cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi Recai B'yi Veliköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2014'de kredi kartı dolandırıcılığı suçundan cezaevine giren Recai B.'nin, temmuz ayında Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi.

Çerkezköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:19 Kaynak: AA
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