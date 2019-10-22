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Cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Zonguldak ve Manisa'da işlediği 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Zonguldak ve Manisa'da işlediği 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi E.G'nin (24) Bolu'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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