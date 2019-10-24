Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "yaralama", "alıkoyma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Y'nin (41), kayınvalidesinin Topçular Mahallesi'ndeki evinde gizlendiğini tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Cezaevi firarisi yakalandı

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:27 Kaynak: AA
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